FSB, Habarovsk'ta terör saldırısını önledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Habarovsk’ta sivil halkın kalabalık olduğu yerlere yapılması planlanan terör saldırısını önledi.

Orta Asya cumhuriyetlerinden birinin vatandaşı olan 32 yaşındaki şüphelinin uluslararası alanda faaliyet gösteren teröristlerin liderlerinin talimatıyla hareket ettiği belirtildi.

Güvenlik güçleri, gözaltına aldıkları teröristin üzerinde molotof kokteyli, kesici alet ve uluslararası terör örgütünün bayrağını ele geçirdi.

Ayrıca telefonununda, terör örgütü liderine yaptığı bağlılık yemininin görüntüleri ve planlanan eyleme ilişkin yazışmalar bulundu.

FSB’den verilen bilgiye göre zanlı, düzenlemeyi planladığı terör saldırısından sonra terör faaliyetlerini sürdürmek için Ortadoğu’daki çatışma bölgelerine gitmeyi planlıyordu.