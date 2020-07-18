Rus uzman: İkinci koronavirüs dalgasının ilki kadar etkili olması beklenmiyor

Rus enfeksiyon uzmanı Çulanov, Rusya’da ikinci koronavirüs dalgasının sonbahar mevsiminde diğer hastalıklarla birlikte yaşanabileceğini, fakat ilk dalga kadar etkili olmasını beklenmediğini belirtti.

Rusya Sağlık Bakanlığı baş enfeksiyon uzmanı Prof. Vladimir Çulanov, Rusya’da sonbahar mevsiminde hastalıklarda genel olarak artış meydana geleceğini, bununla birlikte ikinci koronavirüs dalgasının da görülebileceğini ancak etkisinin ilk dalgadaki kadar güçlü olmasının beklenmediğini ifade etti.

Rus basınına açıklamalarda bulunan Çulanov, “Sonbaharda hastalıklarda hafif bir artış beklenebilir, zira okul ve üniversite toplulukları oluşacak, insanlar izinden dönecek. Bu, her zaman solunum yolu enfeksiyonu insidansında artışa yol açar, ancak ikinci dalganın ilk dalga kadar güçlü olmasını beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Birçok Rus vatandaşının koronavirüse karşı bağışıklık geliştirdiğini söyleyen Çulanov, ayrıca insanların ‘önerilen sağlık önlemlerine ve uyarılara daha ciddi yaklaştığını, önleyici tedbirler deneyiminin oluştuğunu’ vurguladı.

Duma milletvekili, eski Rospotrebnadzor Başkanı Gennadiy Onişenko daha önce koronavirüsün sonbahar-kış ve kış-ilkbahar dönemlerinde etkili olan 200 virüsten biri olacağını açıklamıştı.