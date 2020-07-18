Rus Dışişleri: Libya, 2 Rus vatandaşını serbest bırakmaya söz verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden (UMH) tutuklu iki Rus vatandaşının serbest bırakılması konusunun en yakın zamanda çözüme kavuşacağı yönünde yazılı teminat aldıklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Libya’da tutuklu bulunan vatandaşlarının serbest bırakılması konusu üzerinde aktif çalıştığını kaydeden Zaharova, "UMH üzerinde etkiye sahip ülkelerle kapalı dahil tüm iletişim kanallarımızı kullanıyoruz. Israrcı çabalarımız sonucu UMH Dışişleri Bakanı Muhammed Siyala’dan vatandaşlarımızla ilgili sorunun en kısa zamanda kapatılacağı yönünde yazılı teminat aldık" ifadelerini kullandı.

Rus vatandaşların geçen yılın mayıs ayında yasadışı olarak gözaltına alındığını öğrenir öğrenmez çalışmaları başlattıklarını belirten Zaharova, "Moskova’daki diplomatik misyonu üzerinden UMH’ye ilgili sinyaller gönderiliyordu. Trablus yönetimi temsilcileriyle tüm görüşmelerde ısrarla bu konuyu masaya yatırıyorduk, vatandaşlarımızın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyorduk" diyerek Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Moskova’yı ziyaret eden UMH Başbakan Yardımcısı Ahmed Maytik ve Dışişleri Bakanı Muhammed Siyala’ya bu yönde talepte bulunduğunu aktardı.

UMH’nin, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’ne aykırı olarak Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin tutuklu vatandaşlarla görüşmesine izin vermediğini anlatan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut durumda Rus diplomatların Libya’ya tüm seferleri kişisel güvenlikleri için kabul edilemeyecek kadar yüksek riskler taşımaktadır. Tam da bu yüzden Rusya’nın Trablus Büyükelçiliği, başkentteki silahlı gruplardan birinin saldırısının ardından 2013’te Tunus’a tahliye edilmişti."

Rusya Ulusal Değerleri Koruma Vakfı’nın iki çalışanı Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan adlı Rusya vatandaşları, Libya'daki seçimlere müdahale etme girişiminde bulunma suçundan geçen yılın mayıs ayında gözaltına alınmıştı.