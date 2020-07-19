Rusya'da 6 bin 109 yeni koronavirüs vakası saptandı

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 109 Kovid-19 vakasının saptandığı, 95 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 bin 481 kişinin ise sağlıklarına kavuştuğu açıklandı.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya'da son 24 saatte 6 bin 109 Kovid-19 vakasının saptandığı, 95 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 bin 481 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği ifade edildi.

Yeni vakaların Rusya'nın 84 bölgesinde saptandığı kaydedilen açıklamada, virüsü kapanların yüzde 24.8'inde (1.514 kişi) hastalığın semptomlarının görülmediği vurgulandı. Son vakalarla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 771 bin 546’ya ulaştı.

Yeni vakaların en fazla görüldüğü yerler ise, 591 ile başkent Moskova, 245 ile Sverdlovsk bölgesi, 237 ile de Hantı-Mansiysk Özerk Bölgesi oldu.

Açıklamada ayrıca salgın nedeniyle son 24 saat içinde 95 kişinin hayatını kaybettiği, böylelikle ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının 12 bin 342’ye çıktığı kaydedildi.

Son olarak iyileşen 3 bin 481 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısının ise 550 bin 344’e ulaştığı vurgulandı.