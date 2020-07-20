Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun kızı babasının tatildeyken çekilmiş sıra dışı fotoğraflarını paylaştı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun kızı Kseniya, babasının Sibirya’da tatildeyken çekilmiş sıra dışı fotoğraflarını Instagram’daki hesabından paylaştı.

Askeri spor müsabakaları içeren ‘Kahramanar Ligi’ projesinin yöneticisi olan Kseniya Şoygu, babasının güney Sibirya’da yer alan Tuva Cumhuriyeti’nde tatildeyken çekilmiş sıra dışı fotoğraflarını Instagram’daki hesabından paylaştı.

Kseniya, fotoğrafların açıklama kısmına, “Birlikte olabilmek için birlikte olmak gerekir. Benimle birlikte geçirdiği zaman için ona minnettarım. Dünyanın en iyi babası” ifadelerini kullandı.

Paylaşılan fotoğraflarda Rusya Savunma Bakanı Şoygu, balık tutarken ve ağaç oymacılığı yaparken görülüyor. İki yıl önce Tuva’nın başkenti Kızıl’da düzenlenen sergide Şoygu’nun çizdiği resimler ve oyduğu vazo, kutu ve heykelcikler sergilenmişti.