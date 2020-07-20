Rusya'da koronavirüs vaka sayısı nisandan bu yana ilk kez 6 binin altında

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 29 Nisan’dan beri ilk kez 6 binin altına düştü. Gün içinde 5940 yeni vaka tespit edildi, 85 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte 85 bölgede 5940 yeni vaka görüldü. Böylece 29 Nisan’dan beri günlük vaka sayısı ilk kez 6 binin altına düşmüş oldu.

Yeni vakaların yüzde 26.2’sinde bir semptoma rastlanmadı. Vakaların çoğu (578) yine başkent Moskova’da tespit edildi.

Ölü sayısı 4 Mayıs’tan beri en düşük seviyesinde

Son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti. Böylece salgında ölenlerin sayısı 12 bin 427’ye yükseldi. Diğer yandan salgın nedeniyle kaydedilen günlük ölümlerin sayısı da 4 Mayıs’tan beri en düşük seviyesine ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 3258 artarak 553 bin 602’ye çıktı.

Şimdiye kadar ülkede görülen toplam vaka sayısı 777 bin 486. Şu anda aktif hasta olanların sayısı ise 211 bin 457.