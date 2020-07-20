Rusya’da dizel yakıtın nehre aktığı Norilsk kentinin belediye başkanı istifa etti

Bir termik santralden yüklü miktarda dizel yakıtın nehre döküldüğü Rusya’nın Norilsk kentinin Belediye Başkanı Rinat Ahmetçin istifa etti.

Norilsk Belediye Başkanı Rinat Ahmetçin, koronavirüsle ilgili yapılan bir toplantının ardından istifasını açıkladı. Ahmetçin, kararının nedeninin bölge yönetimlerinin işi hakkında güvensizliğini dile getirmesi olduğunu belirtti.

Ahmetçin, “Ne yazık ki yönelttiğimiz soruların büyük kısmı bize geri döndü. Bu soruların benim tarafından çözülmesi gerektiği belirtildi. Çalışmam konusunda güvensizlik duyulduğu şahsıma iletildi” dedi.

Ahmetçin geçen hafta kentin koronavirüs vakalarında yaşanan artışla kendi başına başa çıkamayacağını, bölge yönetimlerinin yardımına ihtiyaçları olduğunu belirtmişti.

Norilsk’te TETs-3 termik santralindeki dizel tankından 21 bin ton dizel yakıt dökülmüş, civardaki bir nehre sızmış ve Krasnoyarsk bölgesinde federal düzeyde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ahmetçin hakkında haziran ortasında dizel yakıt dökülmesi nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Rusya Soruşturma Komitesi’ne göre, Ahmetçin olaya müdahale konusunda gerekli tedbirleri almamıştı. Bu sırada Ahmetçin görevini icra etmeye devam ediyordu.