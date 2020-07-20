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    Peskov: Putin ve Rus elitine koronavirüs aşısı yapılmadı

    УПСИ МО РФ
    Rusya
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    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (331)
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    https://tr.sputniknews.com/rusya/202007201042490614-peskov-putin-ve-rus-elitine-koronavirus-asisi-yapilmadi/

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Putin de dahil Rus bürokratları ve iş insanlarını kapsayan elit kesime, henüz test aşamasından önce koronavirüs aşısına erişim sağlandığına dair haberi yalanlayarak aşının öncelikle risk grubundaki kişilere yapılacağının altını çizdi.

    Bugünkü basın toplantısında Dmitriy Peskov'a Bloomberg'de yer alan, Rus şirketlerindeki üst düzey yöneticilerin, önde gelen bürokratların ve iş insanlarının Rusya Savunma Bakanlığı ve N.F. Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi tarafından geliştirilen aşıya nisandan beri erişimi olduğuna dair iddia soruldu.

    Aşıya henüz sertifika verilmediği için Vladimir Putin'e aşı yapılmadığını ve Rus lideri riske atmanın gerekmediğini söyleyen Peskov, "Henüz tüm test aşamalarını tamamlayan tek bir aşı yok. Bu nedenle aşılama hakkında konuşmak için henüz erken. Aşı, öncelikle risk grubundaki kişilerin erişimine sunulacak, zira onların aşıya herkesten daha fazla ihtiyacı var" yanıtını verdi. 

    Bu arada Peskov, aşının geliştirilme sürecinde yer alan Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'nun (RFPİ) Başkanı Kirill Dmitriyev'in haziran ortasında gönüllü olarak aşı yaptırdığını doğruladı.

    Gamaley Araştırma Merkezi ve Seçenov Üniversitesi de yalanladı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ın Sivastapol kentinde toplumun önde gelenleriyle buluşmasında
    © REUTERS / SPUTNIK
    Putin’den koronavirüsle ilgili sahte haberlere kanmama çağrısı
    Bloomberg'in haberi, N.F. Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi ile Seçenov Üniversitesi Eczacılık ve Transplantasyon Enstitüsü tarafından da yalanlandı.

    Merkez Direktörü Aleksandr Gintsburg ve Enstitü Direktörü Vadim Tarasov, bu tür haberlerin söylenti olduğunu vurguladı.

    Bloomberg ne yazmıştı?

    Bloomberg'in haberinde, Rusya'da iş dünyası ve siyaset çevresinden güçlü isimlerin deneysel koronavirüs aşısına nisandan beri erişim sağladığı belirtilmişti.

    Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberde, nisan ayında alüminyum devi United Co. Rusal'ın da aralarında bulunduğu şirketlerin üst düzey yöneticileri, milyarder iş insanları ve hükümet yetkililerine Gamaley Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının vurulmaya başlandığı öne sürülmüştü.

    Gönüllülerin klinik testleri başarıyla tamamlandı

    Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, koronavirüs aşısının Burdenko Askeri Hastanesi'nde bulunan 20 kişilik ikinci gönüllü grubu üzerindeki klinik testleri tamamlandı.

    Bakanlığın açıklamasına göre, aşılama sonrasında yapılan incelemelerde tüm gönüllülerde virüse karşı bağışıklık geliştiği gözlendi. Hiçbir gönüllüde yan etkiye rastlanmadı.

    Edinilen sonuçların tamamı Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’ne aktarılacak. Enstitüdeki incelemelerin ardından aşının devlet tarafından tescil edilmesi planlanıyor.

    Daha önce de aşının Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi’ndeki gönüllüler üzerindeki klinik testlerinin başarıyla tamamlandığı aktarılmıştı.

    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (331)
    Etiketler:
    Seçenov Üniversitesi Eczacılık ve Transplantasyon Enstitüsü, N.F. Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi, Kremlin, Dmitriy Peskov, Bloomberg, Vladimir Putin, Rusya, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs
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