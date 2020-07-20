Karadeniz’de S-400’lü tatbikat

Rusya ordusundaki ani denetim kapsamında gerçekleşen tatbikat sırasında, Kuban bölgesinde üslenen S-400 ve Pantsit-S1 hava savunma sistemleri, ‘düşmanın’ füze ve insansız hava araçlarıyla Karadeniz kıyısındaki kritik öneme sahip hedeflere düzenlediği saldırıyı püskürttü.

Rusya Güney Askeri Bölge Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

“Kuban’da üslenen hava savunma birlikleri, ani denetim kapsamındaki ‘alarm’ sinyali üzerine savaşa hazır duruma getirildi. Özel taktik tatbikat sırasında S-400 Triumf hava savunma sistemleri ve Pantsir-S1 uçaksavar füze ve top sistemleri, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen sembolik saldırıyı püskürttü.”

Hava savunma birliklerinin, Karadeniz kıyısındaki kritik öneme sahip hedefleri ‘düşman’ saldırısına karşı koruyarak görevini başarıyla yerine getirdiği kaydedildiği açıklamada, ani denetim sırasında düşmanın kitle imha silahı kullanması, sabotaj ve keşif gruplarının saldırısı ve füze atışlarının ardından mevki değiştirme gibi gibi 10’dan fazla problem üzerinde de çalışıldığı aktarıldı.

Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Güney ve Batı askeri bölgelerinde başlatılan ani denetime 149 binden fazla asker, 26 bin 800’den fazla askeri teçhizat, 414 hava aracı ve 106 geminin katıldığını bildirmişti. Şoygu, ani denetim kapsamında 56 taktik tatbikatın öngörüldüğünü belirtmişti.