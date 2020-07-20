YouTube'da RT'nin koronavirüs projesine engel

Video paylaşım platformu YouTube, Russia Today (RT) televizyonunun 7 Kovid-19 projesinden birine sansür uyguladı.

RT’den yapılan açıklamada, "YouTube, Anton Krasovskiy’in, Kovid-19 salgının başında ürünlerin nasıl raflardan süpürüldüğünü anlatan ‘Epidemi’ adlı videosunu engelledi. Videoda güya koronavirüs hakkında Dünya Sağlık Örgütü’nün resmi kaynaklarına aykırı ‘yalan bilgi’ vardı" denildi.

RT, engelleme kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

YouTube daha önce de Krasovskiy’in Moskova'ya bağlı Kommunarka kentinde, koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Denis Protsenko ile yaptığı röportajı kaldırmıştı.

YouTube önce videonun, kurallara uymadığı için kaldırıldığını açıklamış, ama daha sonra hatasını kabul ederek engeli kaldırmıştı.