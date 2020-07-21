Rusya Dışişleri: Tüm dış aktörleri Libya çözümüne yardımcı olmaya çağırıyoruz

Bogdanov, Mısır’ın El-Ahram gazetesine röportajında, “Libya konusunda, Trablus yönetimiyle özel ilişkilere sahip Türkiye dahil tüm etkili uluslararası aktörlerle çalışıyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ocak ayındaki girişimi tarafların ateşkes ilan etmesi anlamında pozitif rol oynadı, bu da Berlin konferansının gerçekleşmesi için olumlu hava oluşturdu” ifadesini kullandı.

“Maalesef ateşkes uzun sürmedi, aktif çatışmalar yeniden başladı” diyen Bogdanov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ankara’yı, Serrac hükümeti üzerinde yapıcı etki yönündeki teşvike devam edeceğiz. Aynı zamanda Amerikalılar, Avrupalılar ve bölgenin önde gelen ülkeleriyle de çalışıyoruz. Biliyorsunuz 8 Haziran’da Rusya ve Mısır liderleri arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Sohbetin büyük kısmı Libya’ya ayrılmıştı”.

Ayrıca Putin’in Erdoğan ile telefon görüşmesinde, Libya krizinin askeri çözümü olamayacağını ve Libya’nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdiğini aktaran Bogdanov, Rus liderinin Libya’da çatışan taraflar arasında dışarıdan müdahale olmadan doğrudan politik diyalogun başlamasının önemini teyit ettiğini hatırlattı.