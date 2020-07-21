İzvestiya: Rusya ilk aşamada 6 kent üzerinden uluslararası uçuşlara izin verecek

İzvestiya’nın Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) Başkanı Aleksandr Neradko’nun hükümete gönderdiği bir projeye dayandırdığı haberinde, ilk etapta altı kentten uluslararası uçuşların başlatılmasına izin verilmesinin planlandığı ifade edildi.

Söz konusu kentlerin Moskova, St. Petersburg, Rostov-na-Donu, Yekaterinburg, Novosibirsk ve Vladivostok olduğu aktarıldı.

Gazetenin kaynaklarına göre, kentler makro bölge başına bir büyük havalimanı düşmesi prensibiyle seçildi. Bunun yanı sıra başkent Moskova’daki üç havalimanına da uluslararası uçuş izni verilecek.

İzvestiya’nın büyük bir havalimanı holdinginden bir kaynağına göre de Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu, (Rospotrebnadzor) ikinci aşamada salgınla ilgili durumu izleyecek. Kurum bu doğrultuda her iki haftada bir Rosaviatsiya ve Rusya Dışişleri Bakanlığı’na herhangi bir uluslararası havalimanından uçuş düzenlenebilecek ülkelerin listesini gönderecek.

Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle 27 Mart itibariyle diğer ülkelerle uçuşları durdurmuştu.