Kremlin'den İngiltere'nin 'Rus müdahalesi' raporuna yanıt

İngiltere Parlamentosu İstihbarat ve Güvenlik Komitesi tarafından hazırlanan ve Rusya'nın başka ülkelerin seçim süreçlerine müdahale ettiğinin öne sürüldüğü rapor hakkında konuşan Peskov, Moskova'nın hiçbir zaman bu tür eylemlerde bulunmadığını vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında İngiltere hükümetinin bugün yayınladığı 'Rusya'nın İngiltere siyasetindeki etkisine' ilişkin raporla ilgili soruları yanıtladı.

Peskov, "Rusya; ABD, İngiltere veya başka bir ülke de dahil hiçbir ülkedeki seçim süreçlerine hiçbir zaman müdahale etmedi. Biz bunu yapmıyoruz ve başka ülkeler bizim siyasi işlerimize karışmaya çalıştığında da sessiz kalmıyoruz" dedi.

Peskov, rapordaki suçlamaların dayanaksız ve asılsız suçlamalar olmasından 'çekindiğini', İngiltere'nin müttefikleri tarafından yapılan ve olumsuz sonuçlanan 'Rus müdahalesi' soruşturmalarında kazanılan zengin deneyimden sonra Londra'nın en azından bu kez belge sunacağını umduğunu kaydetti.