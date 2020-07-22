Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Şükri'yle Libya krizini istişare etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Libya krizinde son dönemde Mısır'dan gelen açıklamalar ön plana çıkarken Lavrov, Mısırlı mevkidaşıyla bu krizi konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov ve Şükri, Libya'daki kriz ışığında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki durumu ele aldı.

Lavrov ve Şükri, krize Berlin Konferansı kararlarının uygulanması doğrultusunda Libyalı tüm tarafların katılacağı müzakereler yoluyla çözüm bulmanın alternatifi olmadığını vurguladı.

Taraflar, ülkedeki üç tarihi bölgenin çıkar dengelerine dayanılarak kriz sonrası Libya'ya ilişkin mutabakata yönelik kapsayıcı diyalog organize edilmesi amacıyla Berlin sürecinin temel ilkelerinin teşvikini öngören 6 Haziran tarihli Kahire Deklarasyonu'nun öneminin altını çizdi.