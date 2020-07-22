‘Rusların, Belarus üzerinden Türkiye’ye uçak bileti aramaları yaklaşık yüzde 400 arttı’

Rus bilet servisi Aviasales’in Halkla İlişkiler Müdürü Yanis Dzenis, Rus turistlerin Belarus’un başkenti Minsk üzerinden Türkiye’ye gitmek için bilet arama oranının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 400 arttığını ifade etti.

Rus basınına konuşan Aviasales’in Halkla İlişkiler Müdürü Yanis Dzenis, “Rusya’da mayıs ortasında ilk kısıtlamalar kaldırılır kaldırılmaz, Aviasales kullanıcıları Türkiye’ye Belarus üzerinden uçma ihtimalini araştırmaya başladı. Haziran ortasında Rus IP adresleri ile bu konuda yapılan aramalar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 394 arttı” ifadelerini kullandı.

Dzenis’e göre, Ruslar, Minsk üzerinden Türkiye’ye uçuşlarını Belaruslulardan daha fazla aradı.

Belarus’tan Türkiye’ye uçuşlar 1 Temmuz’da yeniden başladı. Düzenli uçuşlar yalnızca Minsk ve İstanbul arasında yapılıyor.