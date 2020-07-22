Rusya’da vaka sayısında 5862 artış

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da tespit edilen günlük vaka sayısı 5862 oldu. Yeni vakaların 638’i başkent Moskova’da, 234’ü Sverdlovsk bölgesinde, 221’i Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’nde görüldü.

Toplam vaka sayısı 789 bin 190’a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 165 daha artarak 12 bin 745’e çıktı. Gün içinde 9669 kişi taburcu edildi ve iyileşenlerin sayısı 572 bin 53’e ulaştı.