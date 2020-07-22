Lavrov: Rusya Libya’daki çatışmanın şu ya da bu tarafı üzerine bahis oynamıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Libya’daki çatışmanın şu ya da bu tarafı üzerine hiçbir zaman bahis oynamadığını ve Libya ile temasları hala sürdürdüğünü belirtti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile Moskova’da bir araya gelen Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rusya’nın Libya’daki çatışmanın şu ya da bu tarafı üzerine hiçbir zaman bahis oynamadığını ve Libya ile temasları hala sürdürdüğünü ifade etti.

Rus diplomat, “Diğer birçok dış oyuncunun aksine Rusya, Libya oyununda asla bir takım bahisler oynama girişiminde bulunmadı, biz her zaman Libya’nın tüm siyasi güçleri ile çalıştık, farklı tarihlerde hepsini Moskova’da kabul ettik ve Libya ile temaslarımızı hala sürdürüyoruz” diye konuştu.

‘Libya müzakerelerine çatışmanın tüm tarafları ve komşu ülkeler katılmalı’

Libya çözümü ile ilgili müzakerelerde sadece çatışmanın tüm taraflarının değil, aynı zamanda Libya’nın tüm komşularının da yer alması gerektiğine dikkat çeken Lavrov, “Ortak çabalarımızın bu aşamasında hem Libya’daki tüm tarafların doğrudan müzakerelere katılması, hem de Libya’nın tüm komşularının çözüm için gerekli koşulların oluşturulmasında söz sahibi olması gerektiğine inanıyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

“Yeri gelmişken, Cezayirli dostlarımızın aynı Rusya gibi istisnasız bir şekilde Libya’daki tüm siyasi güçlerle çalıştıklarını belirtmiş olalım ve bence bu, sorunun gelecekteki çözümünün başarılı olmasının önkoşuludur.”