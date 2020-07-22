Zaharova: ABD polisinin basına yönelik eylemleri kabul edilemez

ABD’nin Portland kentindeki gösterileri takip eden Rus gazetecilerin polisin saldırısına uğramasını değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, polisin basın mensuplarına yönelik kasıtlı saldırgan eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “ABD’de bugün Perviy Kanal televizyonunun çekim grubu polislerin saldırısına uğradı. Gazetecilere karşı fiziksel güç kullanıldı, iş ekipmanına zarar verildi. Amerikan kolluk kuvvetlerinin basın mensuplarına yönelik kasıtlı saldırgan eylemlerini kabul edilemez buluyoruz” ifadesini kullandı.

Rusya’nın bu olayı ilgili uluslararası örgütlere taşıyacağını dile getiren Zaharova, bunun bir ilk olmadığını kaydederek ABD polisinin Rus gazetecilere yönelik daha önce de orantısız güç kullandığı hatırlattı.

ABD’nin Portland kentinde polis şiddeti karşıtı gösterileri takip eden Rus gazeteciler, ABD polisinin saldırısına uğramıştı.