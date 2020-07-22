Yurtiçinde tatil yapan Ruslar 15 bin rubleye kadar para iadesi alacak

Tatillerini yurtiçindeki bazı bölgelerde yapmayı tercih eden Rusya vatandaşlarının hükümetten 5 bin ila 15 ruble arasında para iadesi alacakları öğrenildi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, parlamentonun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşma sırasında tatillerini Rusya’nın bazı bölgelerinde yapacak olan turistlerin 5 ila 15 bin ruble (480-1.440 TL) para iadesi yapılacağını belirtti.

Para iadesinin bu yıl Rusya’daki tatil yerlerine gidecek olan Rus vatandaşlarına yapılacağına dikkat çeken Mişustin, Rusya Federal Turizm Ajansı’nın (Rosturizm) masrafların telafisinin yapılacağı bölgelerin listesini hazırladığını ifade etti.

Bu amaçla bütçeden 15 milyar ruble (1.44 milyar TL) ayırtıldığını vurgulayan Mişustin, ülke turizminin zor durumda olduğunu sözlerine ekledi ve iç turizm için yeni fırsatlar yaratma çağrısında bulundu.