Rus Büyükelçi Yerhov, video konferans yoluyla Model Birleşmiş Milletler Türkiye katılımcılarına hitap etti

BM’nin kolektif çözüm arayışındaki öncelikli rolüne vurgu yapan Büyükelçi, BM sisteminin eşsiz bir meşruiyete sahip olduğunu söyledi.
Have you already seen 🇷🇺Ambassador Alexey Erkhov’s address to the participants of Model UN Turkey🇹🇷? ➡️ https://t.co/M5ems9aCtq @mfa_russia— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 22, 2020
Büyükelçi Aleksey Erkhov, video konferans yoluyla Model Birleşmiş Milletler Türkiye katılımcılarına hitap etti.
🔗 https://t.co/FL5vjoRm2w pic.twitter.com/JCA1nTUYKI
Bu küresel organizasyondaki tüm üye ülkelerin çıkarlarını yansıtan çok taraflı mekanizmaların zenginliğini kaybetmenin kesinlikle affedilemez olduğunun altını çizen Büyükelçi, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘BM ve kuruluşlarının reform edilmesi ve potansiyellerinin artırılması ile ilgili konular her zaman gündemde. Bu, titiz bir çalışma ve tartışma konusu olmalı, her bir ülkenin katkısı büyük bir memnuniyetle karşılanacak’.
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