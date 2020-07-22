Rus Büyükelçi Yerhov, video konferans yoluyla Model Birleşmiş Milletler Türkiye katılımcılarına hitap etti

BM’nin kolektif çözüm arayışındaki öncelikli rolüne vurgu yapan Büyükelçi, BM sisteminin eşsiz bir meşruiyete sahip olduğunu söyledi.

Have you already seen 🇷🇺Ambassador Alexey Erkhov’s address to the participants of Model UN Turkey🇹🇷? ➡️ https://t.co/M5ems9aCtq @mfa_russia



Büyükelçi Aleksey Erkhov, video konferans yoluyla Model Birleşmiş Milletler Türkiye katılımcılarına hitap etti.

🔗 https://t.co/FL5vjoRm2w pic.twitter.com/JCA1nTUYKI — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 22, 2020

​Bu küresel organizasyondaki tüm üye ülkelerin çıkarlarını yansıtan çok taraflı mekanizmaların zenginliğini kaybetmenin kesinlikle affedilemez olduğunun altını çizen Büyükelçi, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘BM ve kuruluşlarının reform edilmesi ve potansiyellerinin artırılması ile ilgili konular her zaman gündemde. Bu, titiz bir çalışma ve tartışma konusu olmalı, her bir ülkenin katkısı büyük bir memnuniyetle karşılanacak’.