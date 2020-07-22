Kremlin: ABD polisinin Rus gazetecilere saldırması rezalet

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD polisinin Portland'daki gösterilerde Rus gazetecileri hedef almasına ilişkin açıklamada bulundu.

Peskov, bugünkü basın brifinginde, "ABD polislerinin Rus gazetecilere saldırısının rezalet olduğunu düşünüyoruz. ABD yönetiminden, gazetecilerin kişisel güvenliğinin sağlanması için kapsamlı önlemlerin alınmasını ve genel olarak basının özgür çalışabilmesi için gereken koşullarının oluşturulmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Portland kentinde polis şiddeti karşıtı gösterileri takip eden Rus Perviy Kanal televizyonu ekibi, ABD polisinin saldırısına uğramıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, polisin basın mensuplarına yönelik kasıtlı saldırgan eylemlerinin 'kabul edilemez' olduğunu açıklamıştı.