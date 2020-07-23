Rusya'dan ABD Dışişleri’ne protesto notası

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nin ABD’nin Portland kentinde Rus gazetecilerin polisin saldırısına uğraması olayı ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı’na protesto notası gönderdiği bildirildi.

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Büyükelçiliğin Portland kentindeki gösterileri takip eden Perviy Kanal televizyonunun çekim grubunun polisin saldırısına uğraması olayı ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı’na protesto notası gönderdiğini belirtti.

Antonov, Büyükelçiliğin Facebook hesabından paylaştığı açıklamada, “Bu tiksindirici olayla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı’na protesto notası gönderildi. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılmasını ve sonuçları hakkında tarafımıza bilgi verilmesini talep ettik. Minneapolis'te RIA Novosti'den Mihail Turgiyev’e yönelik polis saldırısına ilişkin 31 Mayıs tarihli notamıza henüz bir yanıt almadığımızı hatırlattık” ifadelerini kullandı.

Antonov ayrıca Rus Büyükelçiliği’nin, Portland kentinde Perviy Kanal televizyonunun çekim grubunun başına gelen olayın medya çalışanlarına yönelik hak ihlallerini takip eden insan hakları kuruluşları tarafından dikkate alınmasını sağlamak için çaba göstereceğini de sözlerine ekledi.