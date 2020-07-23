Rusya Federal Güvenlik Servisi Habarovsk’ta terör saldırısını önledi

FSB’den yapılan açıklamada, Kabarda-Balkar Cumhuriyeti’nde IŞİD yandaşlarının yerel kolluk kuvvetleri mensuplarına saldırı hazırlığı içinde oduğu ifade edildi. Nalçik kentinde baskının düzenlendiği bir evde el yapımı bombanın bulunduğu kaydedildi.
Militanlardan dördünün, Çegemen ilçesindeki ormanlık alanda tespit edildiği belirtilen açıklamada, militanların onları yakalamaya çalışan kolluk kuvvetleri mensuplarına ateş açtığı aktarıldı.
Verilen karşılıkla militanların etkisiz hale getirildiğini kaydeden FSB, militanların üzerinden 2 tabanca, karabina, makineli tüfek ve mühimmat çıktığını bildirdi.
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