‘Türkiye ile uçuşlar yeniden başlatılırsa, Rusların yüzde 80’i planlarını bu yönde değiştirmeye hazır’

Tatil planlama servisi OneTwoTrip’in gerçekleştirdiği araştırmaya göre, başka ülkelerde tatil planlayan Rusların çoğu, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların yeniden başlaması halinde hepsini bir kenara bırakmaya hazır olduğunu ifade etti. Rusların yüzde 80’i uçuşların başlaması halinde planlarını değiştirebileceklerini söyledi.

OneTwoTrip’in gerçekleştirdiği araştırmaya katılan Rusların yüzde 48’i bir seyahat planı hazırladıklarını ifade etti. Bu kişilerin yüzde 80’i de Türkiye ile uçuş imkânları olması halinde, seyahat planlarında değişiklik yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Diğer yandan anket katılımcıların yüzde 76’sı Türkiye’ye sonbaharda gitmek istediğini, yüzde 73’ü de o zamana kadar diğer ülkelerin de Rus turistleri kabul etmeye hazır olmasını umduğunu belirtti.

Türkiye ile uçuşların yeniden başlatılması olasılığına ilişkin haberler de yalnızca yüzde 7’lik bir bölümü sevindirmedi.

Daha önce Kommersant, Rusya’dan Türkiye’ye uçuşların yeniden başlatılmasına ilişkin gelen bilgilerin ardından, bu yöndeki tur taleplerinde artış gözlendiğini yazmıştı. Habere göre, sektörde uçuşların tam kapsamlı olarak başlatılması halinde Türkiye’ye 2020 sonuna kadar yaklaşık 4 milyon Rus turistin gidebileceği tahmin ediliyor.