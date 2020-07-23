Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 5848 arttı

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 5848 yeni vaka tespit edildi.

Yeni vakaların 608’i başkent Moskova’da, 249’u Sverdlovsk, 202’si Nijnıy Novgorod bölgelerinde görüldü.

Yeni vakaların yüzde 27.7’sinde bir semptoma rastlanmadı.

Böylece toplam vaka sayısı 795 bin 38’e yükseldi.

Gün içinde ayrıca 147 kişi hayatını kaybetti, 8277 kişi iyileşti. Koronavirüs nedeniyle ölen ve iyileşenlerin sayısı sırasıyla 12 bin 892’ye ve 580 bin 330’a çıktı.