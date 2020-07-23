Rus Dışişleri: Türkiye’nin yeni bir parti S-400 alması önünde bir engel görmüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, Moskova’nın Türkiye’nin yeni bir parti S-400 satın alması konusunda bir engel görmediklerini ifade etti.

Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, Ankara'nın yeni bir parti S-400 savunma sistemi satın alması olasılığıyla ilgili, Moskova’nın Türkiye ile askeri-teknik alanda mevcut işbirliğinin geliştirilmesi önünde ciddi bir engel görmediğini söyledi. Pilipson, ayrıca Türkiye ile uçuşların başlatılması konusunda açıklamada bulundu.

ABD’li Senatör John Thune’un Washington ile Ankara arasında S-400 nedeniyle yaşanan anlaşmazlığı çözmek için, sistemleri Türkiye'den satın alma teklifini Rusya nasıl değerlendiriyor?

“Bunu da ABD’nin, müzakere masasında dürüst diyalog kurmak yerine baskı, şantaj ve hatta açıkça tehditle, kendi dar görüşlü hedeflerine ulaşmaya yönelik tutumunun bir başka tezahürü olarak görüyoruz. Bununla birlikte, bu örnekte ve diğer başka birçok konuda gördüğümüz gibi, Washington patolojik biçimde, bir başka tarafın kendi çıkarlarına uygun, gerçekten bağımsız bir dış politika gütmesini kabul etmiyor. Bu Rusya ya da NATO’dan başka, yakın bir müttefiki olsa dahi fark etmiyor.”

Türkiye, Rusya’dan ek bir parti S-400 satın alma konusunu görüştü mü?

“Hiç abartısız, Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin, uluslararası ve ikili gündemdeki tüm meseleler konusunda yoğun bir şekilde geliştiğini, bir dizi alanda da aslında stratejik partnerlik seviyesine ulaştığını söyleyebilirim. Türkiye’nin yeni bir parti S-400 ‘Triumf’ füze savunma sistemi satın alması olasılığına gelince, Türk tarafı ile yüksek teknolojili askeri-teknik işbirliği alanında mevcut olan olumlu deneyimlerin geliştirilmesi yönünde önemli bir engel görmüyoruz.”

Herkesi ilgilendiren bir başka konu da iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması. Daha önce Türkiye, Rusya’ya düzenli uçuşların 15 Temmuz itibariyle başlamasını umduklarını ve Rusya tarafından onay beklediklerini bildirmişti. Rusya, yakın zamanda uçuşların başlatılması konusunda bu yönde bir onay vermeye hazır mı? Ruslar tekrar Türkiye’de tatil yapmaya ne zaman başlayabilecek?