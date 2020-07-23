Kremlin: Sınırlarımızı karşılıklılık esasına dayalı olarak açacağız, henüz karar alınmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni koronavirüs salgını nedeniyle kapattıkları sınırlarını karşılıklılık esasına dayalı olarak açacaklarını söyledi. Rusya hükümetinin şu an için herhangi bir ülkeyle sınırların açılmasına ilişkin bir karar almadığını ekledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın diğer ülkelerle sınırlarını ne zaman açacağı yönündeki sorular karşısında şunları söyledi: “Sınırların açılması tabii ki karşılıklılık esasına dayalı olacak. Bilindiği gibi bu konuda görüşmeler yürütülüyor, bir karar ise henüz alınmış değil.”

Daha önce Türkiye hükümetinden Rusya ile uçuşların 15 Temmuz’da başlayabileceği açıklamaları gelmişti. Rusya hükümeti ise bu tarihi doğrulamadı.

Hırvatistan ve Belarus yetkilileri de Rusları ülkelerine kabul etmeye hazır olduklarını söylemişti. Ancak Rus makamları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkelerin halen güvenli olmadığı yönünde tavsiye veriyor.

Salgın nedeniyle 27 Mart’tan beri sınırları girişlere ve çıkışlara kapalı olan Rusya’da hükümet yetkilileri, sınırların kapalı olmasının siyasi bir mesele olmadığı, kapılarını salgının durumuna göre açacakları vurgusunu yapıyor.