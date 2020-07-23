Rusya: Türkiye ördek ve kaz eti sevkiyatı yapmak isteyen Rus şirketleri denetlemeye hazır

Rusya Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türk tarafının Türkiye’ye ördek ve kaz eti sevkiyatı yapmak isteyen Rus şirketleri denetlemeye hazır olduğu belirtildi.

Bakanlığına açıklamasına göre, Rusya Tarım Bakanı Sergey Levin ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı video konferans yoluyla, Rusya-Türkiye Tarım İcra Komitesi üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Taraflar karşılıklı olarak tarım ürünü ve gıda ticaretinin artırılmasını ve veterinerlik ve bitki sağlığı denetimi ile ilgili güncel konuları ele aldı. Türk tarafı yakın zamanda Türkiye’ye ördek ve kaz eti ihraç etmek isteyen Rus şirketleri denetlemeye hazır olduğunu belirtti.

Rus tarafı ise özellikle de sığır eti olmak üzere, hayvancılık ürünlerinin ihracatına en kısa zamanda başlamakla ilgilendiğini dile getirdi.

Levin ayrıca, Türkiye’ye kümes hayvanları ve deniz ürünleri, kuluçkalık yumurta, küçük ve büyükbaş sığır, ayrıca koyun eti dahil olmak üzere küçükbaş sığır eti sevkiyatına yönelik veterinerlik talepleri üzerinde anlaşmaları gerektiği konusuna değindi.

Levin, iki ülke arasındaki tarım ürünü ticaretinin dinamik şekilde geliştiğini belirterek, salgınla ilgili durumun karşılıklı ticaret üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığını söyledi.

Levin’e göre, karşılıklı sevkiyatların artması nedeniyle, 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla tarım ürünü ve gıda ticareti hacmi yaklaşık yüzde 30 yükselerek 2.2 milyar dolara çıktı. Rusya’nın Türkiye’ye ihracatı yüzde 40 arttı.

‘Türkiye’ye buğday sevkiyatı yüzde 40 arttı’

Levin’e göre ayrıca Rusya’dan Türkiye’ye buğday sevkiyatı yılın ilk yarısında yüzde 40 artarak 3.2 milyon tona (685 milyon dolar) ulaştı.

Söz konusu dönemde Rusya’nın Türkiye’ye arpa ihracatı da 2.5 kat artarak 221 bin tona (40 milyon dolar) yükseldi. Mısır ihracatı da neredeyse 3 kat artarak 463 bin tona (77 milyon dolar) çıktı.

Levin, “Türkiye bugün Rus buğdayının en büyük alıcısı haline geldi. Gelecekte, kazanılan bu tempoyu düşürmemek ve tarım alanındaki işbirliğini genişletmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.