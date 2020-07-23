Putin’den Çeçen lider Kadirov’a tümgeneral rütbesi

Ramzan Kadirov, Rus sosyal paylaşım sitesi Vkontakte hesabından yaptığı açıklamada, “Telefon görüşmesi sırasında, Devlet Başkanı kendisi emri okudu ve beni tebrik ederek başarıların devamını diledi. Bu, çok değerli olan yüksek bir takdir” ifadesini kullandı.

Haberi, tüzüğe uygun olarak 'hazır ol duruşuna geçerek' dinlediğini söyleyen Kadirov, “Devlet Başkanı’mızın sadık piyadesi olduğumu her zaman söylemişimdir ve bir kez daha tekrar ediyorum. Onun en zor emrini nerede olursa olsun yerine getirmeye hazırım. Bunun için her şeye sahibiz, irade, kararlılık, tam hazır olma durumu, teknik ve kimsenin soru işareti kalmasın diye federal yapıların yasal olarak sunduğu silah” dedi.