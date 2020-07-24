Zaharova: Rusya, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimin tırmanmasını önlemek için somut adımlar atıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimin tırmanmasını önlemek için somut adımlar attığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan son gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

Zaharova, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının taraflarla sürekli temas halinde olduklarını ve BM Sekreterliği ile istişareler planlandığını belirtti.

Sözcü, "Uluslararası seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından, anlaşmazlığın çözümüyle ilgili tüm sorunların kapsamlı bir şekilde ele alınmasının mümkün olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.