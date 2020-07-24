Rus Donanması hipersonik silahlarla donatılmış fırkateynler alıyor

Rus Donanması için Proje 22350 kapsamında üretilecek yeni fırkateynler' Amiral Yumaşev' ve 'Amiral Spirodonov' hipersonik silahlarla donatılacak.

Rusya Birleşik Gemi İnşaat Şirketi (OSK) Başkanı Aleksey Rahmanov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, gemilerin inşasının 4.5 yıl süreceğini belirterek, 2025-2026 yıllarında donanmaya teslim edileceğini söyledi.

Rahmanov ayrıca, bu gemilerdeki füze silolarının sayısının 16’dan 24’e çıkarılabileceğini de sözlerine ekledi.

Rusya, 20 Temmuz’da altı geminin yapımına birden başladı: Amiral Yumaşev ve Amiral Spirodonov (St. Petersburg’da), nükleer denizaltılar Voronej ve Vladivostok (Severodvinsk'te), iniş gemileri İvan Rogov ve Mitrofan Moskalenko (Kerç’te).

Tüm gemiler hipersonik silahlar başta olmak üzere yüksek hassasiyetli modern silahlarla donatılacak.