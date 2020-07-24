Rusya’da yabancılar veya vatandaşlığı olmayan kişiler için Rus vatandaşlığı almayı kolaylaştıran yasa yürürlüğe girdi. Yeni yasa ile kişinin önceki vatandaşlığından vazgeçmesi gerekmeyecek.

Rusya'dan vatandaşlık almayı kolaylaştıran yasa yürürlüğe girdi. Artık bir vatandaşlığı bulunmayan eski Sovyet vatandaşları ve eski Sovyet cumhuriyetlerinde yaşayan kişiler, daha kolay şekilde Rus pasaportu alabilecek. Bunun için söz konusu kişiler artık eskisi gibi üç yıl boyunca Rusya’da kalmak ve yasal gelir kaynağı göstermek zorunda değil.

Ebeveynlerinden biri Rusya’da yaşayan ve Rus vatandaşlığı bulunan ya da Rus vatandaşıyla evli ve çocuğu olan yabancılar da aynı yasadan faydalanabilecek.

Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Moldova vatandaşlarınınsa Rus vatandaşlığı almak için başvururken oturum iznine sahip olmaları yeterli olacak.

Rus üniversitelerden mezun olan kişiler de artık üç yıl değil, bir yıl Rusya’da çalıştıktan sonra vatandaşlık sahibi olabilecek.

Diğer yandan Rusya vatandaşlığı almak isteyen kişilerin artık önceki vatandaşlığından vazgeçmesi gerekmeyecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus vatandaşlığı almayı kolaylaştıran yasayı nisanda imzalamıştı.