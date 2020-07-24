Rus Dışişleri: Türkiye ile uçuşların yeniden başlatılması konusu yaz sonuna kadar çözüme kavuşturulabilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy İvanov, Türkiye ile uçuşların yeniden başlatılması konusunun yaz sonuna kadar çözüme kavuşturulması ihtimalini dışlamadıklarını söyledi.

Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların yeniden başlatılması konusunun yaz sonuna kadar çözüme kavuşturulup kavuşturulamayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy İvanov, “Evet, bu ihtimal dışlanmıyor” dedi.

İvanov, konuya yönelik incelemelerin sürdüğünü de ekledi.