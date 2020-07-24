Rusya’dan Ankara ve İstanbul’a uçuşlar 1 Ağustos’ta başlayacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 1 Ağustos’ta Ankara ve İstanbul’a, 10 Ağustos’ta Antalya, Bodrum ve Dalaman’a uçuşların yeniden başlayacağını söyledi.

Rossiya-24 televizyonuna konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, “1 Ağustos’tan itibaren Rusya Federasyonu karşılıklı olarak İngiltere ile uçuşları başlatıyor. İngiltere’nin başkenti Londra ile. Türkiye ile ilgili tek seferde iki karar alındı. 1 Ağustos’tan itibaren Ankara ve İstanbul’la, 10 Ağustos’tan itibaren Antalya, Bodrum ve Dalaman gibi tatil yerleri ile uçuşlar başlatılacak” ifadelerini kullandı.

Golikova, ayrıca belirli bir grup Rusya vatandaşı arasında popüler bir başka güzergah olan Tanzanya, Zanzibar ile uçuşların yeniden başlatılacağını ekledi.

Golikova, “Uçuşların yeniden başlatılmasının vaka sayısında bir artışa yol açmaması için uçakların iniş yapacağı tüm ülkelerdeki, Rusya’nın kentlerindeki salgınla ilgili durumu dikkatli bir şekilde takip edeceğiz” dedi.

Golikova, Rusya’ya gelecek yabancı vatandaşlarının, koronavirüs taşımadıklarını göstermek amacıyla uçuştan 72 saat önce test yaptırmış olmaları gerektiğini ifade etti.

Golikova, yurtdışından gelecek Rusya vatandaşlarının da ülkede 72 saat içinde test yaptırmalarının mümkün olacağını kaydetti.

Mişustin: Uçuşlar Moskova, Moskova bölgesi, St. Petersburg ve Rostov-na-Donu’dan yapılacak

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de “Uçuşların yeniden başlatılması yönünde karar alındı. Bu sırada salgınla ilgili durum ve karşılıklılık ilkesi üzerinden hareket ettik” dedi.

Hükümetle bir toplantıda konuşan Mişustin, uluslararası uçuşların 1 Ağustos’tan itibaren başlayacağını, uçuşların başkent Moskova, Moskova bölgesi, St. Petersburg ve Rostov-na-Donu’dan yapılacağını kaydetti.

Mişustin, kararın yurtdışındaki Rus vatandaşlarının dönüşünü hızlandıracağını belirtti.

Golikova: Moskova, St. Petersburg, Rostov-na-Donu için yolcu kısıtlaması kaldırılacak

Golikova, uçuşların yeniden yapılması planlanan Moskova, St. Petersburg, Rostov-na-Donu kentleri için uygulanan gelen yolcu kısıtlamasının kaldırıldığını belirtti.

Golikova’ya göre, daha önce Moskova için günlük 500, diğer bölgeler için de 200 kişi sınırlaması vardı. Ancak başka kentler için günlük 200 kişi kısıtlaması uygulanmaya devam edecek.

Ditrih: Uçuşların başlatılması için 30 ülke ile görüşüyoruz

Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeny Ditrih ise Rossiya 24'te yaptığı açıklamada, Rusya'nın havacılık yetkililerinin 30 ülke ile uçuşların yeniden başlatılması için görüşmeler yaptığını ifade etti.