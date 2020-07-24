Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum Rusya için çok hassas

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ülkesi için hassas bir konu olduğunu belirtti.

Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu görüşmeyi teklif etti.

Rus lider, “Bağımsız Devletler Topluluğunun üyesi ülkelerle ilişkilerimiz bizim için çok önemli. Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum çok hassas bir konu bizim için” ifadesini kullandı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında, 12 Temmuz’dan bu yana çatışmalar yaşanıyor.