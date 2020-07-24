Rusya: ABD ve İngiltere’nin uzayda silah denediğimiz suçlamaları, uzay faaliyetlerimizi itibarsızlaştırmak amaçlı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD ve İngiltere’nin Rusya’nın uzayda uydu karşıtı silah denediği yönündeki suçlamalarının, uzay faaliyetlerini itibarsızlaştırmak amaçlı olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, Washington ve Londra’dan gelen suçlamalarla ilgili, “Bunları yine Washington tarafından Rusya’nın uzay faaliyetlerini ve uzayda silah yarışını önlemeye yönelik barışçıl girişimlerini itibarsızlaştırmak amaçlı başlatılan, kasıtlı enformasyon savaşının bir parçası olarak, Rusya karşıtı bir başka saldırı olarak görüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD’li ve İngiliz yetkililerin, uluslararası toplumun dikkatini uzaydaki gerçek tehditlerden başka yöne çekmek, kendilerinin uzayda yeni silah konuşlandırma girişimlerini haklı çıkarmak ve bu amaçlar doğrultusunda ek bütçe elde etmek için durumu yine çarpıtmaya çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, “ABD ve İngiltere bu sırada elbette, ‘askeri uzay’ alanındaki, ayrıca ‘casus uydu’ ve ‘tamirci uydu’ların uydu karşıtı silahlar olarak kullanımı olasılığına yönelik programların gerçekleştirilmesi girişimleri konusunda sessiz kalıyor” ifadeleri kullanıldı.

Rus Dışişleri, Washington ve Londra’nın açıklamalarının Rus ve ABD’li uzmanların 27 Temmuz’da Viyana’da uzay güvenliği alanında yapacağı görüşmeler öncesinde gelmesinin de dikkat çekici olduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD’li meslektaşlarımızın ne gibi bir amaçları olduğu belirsiz. Böylelikle görüşmenin atmosferi ve sonuçlarını önceden tayin etmeye, uluslararası toplum için çok önemli olan, uzay ve genel olarak stratejik istikrar konusunda ikili diyaloğun kurulmasını zorlaştırmaya çalışmadıklarını ummak istiyoruz.”

Rusya’nın uzayı barışçıl amaçlarla kullanımı ve keşfine yönelik yükümlülüklerine bağlı olduğu vurgulanan açıklama, şu sözlerle noktalandı: “ABD’li ve İngiliz meslektaşlarımızı profesyonelce davranmaya, birtakım propaganda nitelikli bilgiler yaymak yerine müzakere masasına oturup gerçek, anlamlı çalışmalara dahil olmaya çağırıyoruz. Uzay faaliyetleri konusunda her türlü sorunu, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla görüşmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz.”

Londra’nın Rusya’nın uzayda silah denemesinden dolayı endişe duyduğu aktarılmıştı. İngiliz basınında ABD’nin elinde Rusya’nın bu tarz denemeler yaptığına dair kanıt bulunduğu iddia edilmişti.