ATOR: Rusya’daki tur operatörleri Türkiye’ye rezervasyonları başlattı

ATOR’dan yapılan açıklamada, “Hemen şimdi Türkiye’ye tur satın alınabilir. Tur operatörleri rezervasyon almaya başladı. Uçuşlar 10 Ağustos’a kadar İstanbul aktarmalı, daha sonra Antalya’ya direk olarak gerçekleştirilecek” dendi.
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Açıklamada, Türkiye’ye tur satışlarının Coral Travel tarafından başlatıldığı ve direk uçuşların 10 Ağustos’tan itibaren başlayacağı kaydedildi. Ayrıca, Alanya’da 3 yıldızlı otelde bir haftalık konaklama ücretinin iki kişi için 51 bin ruble (yaklaşık 4 bin 865 lira) olacağı belirtildi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 1 Ağustos’ta Ankara ve İstanbul’a, 10 Ağustos’ta Antalya, Bodrum ve Dalaman’a uçuşların yeniden başlayacağını söylemişti.
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