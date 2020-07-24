Moskova’da Azerilerle Erminler arasında kavga meydana geldi: 13 gözaltı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Azerbaycan ve Ermenistan kökenli vatandaşlar arasında meydana gelen kavgada 1 kişinin yaralandığı belirtildi. 13 kişi ise gözaltına alındı.

medyasının aktardığına göre, Moskova’da geçen gece Azeriler ve Ermeniler arasında çıkan kavgada 13 kişi gözaltına alındı.

360 televizyon kanalı, bir grup Azerbaycanlının üzerinde Ermenistan plakaları olan araçları durdurarak içindekilere saldırdığını iddia etti. Saldırganların araçlara zarar verdiği belirtildi.

Moskova Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 13 kişinin gözaltına alınarak karakollara getirildiği doğrulanırken gözaltına alınanların etnik kimlikleri hakkında bilgiye sahip olunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Kavganın ne şekilde seyrettiğini söylemek zor. Ön belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Tıbbi yardım sağlandıktan sonra polis karakoluna getirildi” dendi.

Azeri restorana saldırı

Vesti.ru, Moskova’nın güneydoğusundaki Azeri mutfağı restoranının bir grup Erminin saldırısına uğradığını bildirdi.

Olayın sabaha karşı saat 4.00’de meydana geldiği ifade edildi. 7 kişilik bir grubun kapalı restoranın kapısını girerek içeriye girdiği ve tek olan güvenlik görevlisine saldırdığı aktarıldı. Saldırganların masa ve sandalyeleri kırdığı ifade edilirken REN TV kanalı saldırganları kasadan 200 bin ruble (20 bin TL) çaldığını iddia etti.

Restoran saldırısının, birkaç saat önce çıkan kavganın devamı niteliğinde olduğu düşünülüyor.