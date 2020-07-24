Rus Büyükelçiliği: Türkiye’ye gelecekleri Kovid-19 testi yaptırmayabilir

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin açıklamasında, “Yolcular uçuş sırasında, kişisel bilgi, koltuk numarası, Türkiye’de bulunacakları yerin adresi, iletişim bilgileri ve belirtilerle ilgili verileri içerecek anketi eksiksiz olarak doldurmaları gerekiyor. Yolculara, Kovid-19 ile ilgili bilgi verilecek. Uçakta Kovid-19 şüphesi olan yolcunun tespit edilmesi durumunda uçak içinde gereken tüm prosedürler yapılacak. Havalimanı terminalinde pasaport kontrolü öncesinde her bir yolcunun vücut sıcaklığı ölçülecek” ifadesine yer verildi.

Yüksek vücut sıcaklığına sahip yolcuların belirtilerinin inceleneceği, Kovid-19 belirtileri olan kişilerin karantinaya alınacağı ve muayene için hastaneye gönderileceği kaydedildi.

Büyükelçilik, “Yolculara Kovid-19 teşhisinin konması durumunda, bu kişiler ve uçakta yakınında oturanlar dahil onlarla temasta bulunanlara ilişkin tüm bilgiler Rusya Sağlık Bakanlığı’na iletilecek” dedi.

Kovid-19 hastası olduğu kesinleşen kişiyle temasta olan herkesin 14 günlük karantinaya alınacağı kaydedildi.

Koronavirüsün tespit edilmemesi durumunda tüm yolcuların Türkiye’de uygulanan kurallara uyma şartıyla havalimanından çıkabileceği belirtilen açıklamada, “Türkiye havalimanlarında koronavirüs testi zorunlu olmayacak, koronavirüs testi yapıldığına dair belge istenmeyecek. Aynı zamanda basının verdiği bilgiye göre ülkenin büyük havalimanlarında (Antalya, Dalaman, İzmir ve İstanbul) teşhis merkezleri kuruldu, isteyen herkes bu merkezlerde ücret karşılığında koronavirüs testi yapabilecek, bedeli 15 avro olacak” dendi.

Rus vatandaşlara Türkiye şehirlerinde maske zorunluluğu olduğunu hatırlatan ve bu kurala uymayanlara para cezası verileceği uyarısında bulunan Büyükelçilik, vatandaşların Türkiye’ye gitmeden önce sağlık sigortası satın alma tavsiyesinde bulunarak, “Sigortalar, uçak bileti alındığında tur operatörlerden, pasaport kontrolü öncesinde havalimanlarında ve internet üzerinden sağlanabilecek” ifadesini kullandı.