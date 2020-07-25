Rusya’da 5871 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’da son 24 saatte 85 bölgede 5871 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 806 bin 720 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezi tarafından gazetecilere yapılan açıklamaya göre, gün içinde 5871kaydedildi. Yeni vakaların 648’i başkent Moskova, 251’i Sverdlovsk bölgesi, 193’ü Hanti-Mansı Özerk Bölgesi’nde, 187’si Krasnoyarsk bölgesinde, 184’ü Nijnıy Novgorod bölgesinde görüldü.

Gün içinde kaydedilen vakaların 1471’inde bir semptoma rastlanmadı.

Yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 806 bin 720’ye yükseldi.

Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 146 kişi hayatını kaybetti. Salgının başlangıcından beri ölenlerin sayısı 13 bin 192’ye çıktı.

Gün içinde 8366 kişi daha taburcu edildi ve iyileşenlerin sayısı 597 bin 140’a ulaştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada ise şimdiye kadar 26.6 milyondan fazla koronavirüs testi yapıldığı bildirildi. Gün içinde yapılan test sayısı da 309 bin oldu.