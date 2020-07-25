Rus Dışişleri: Rusya ve ABD arasında 27-30 Temmuz’da stratejik istikrara yönelik görüşmeler gerçekleştirilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Avusturya’nın başkenti Viyana’da 27-30 Temmuz tarihlerinde Rusya ile ABD arasında stratejik istikrara yönelik uzman düzeyinde görüşmeler gerçekleştirilecek.

Bakanlığın açıklamasında, “27-30 Temmuz tarihlerinde Viyana’da ikili stratejik diyalog çerçevesinde Rusya ve ABD’den kurumlar arası heyetler tarafından görüşmeler gerçekleştirilecek. Taraflar uluslararası güvenliği ve silah kontrolünü artırma alanında iki ülke arasındaki mevcut etkileşimle ilgili bir dizi konuyu ele alacak” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, görüşme çerçevesinde uzman çalışma gruplarınca şeffaflık ve uzayda güvenliğe ilişkin toplantılar da gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı da daha önce, iki ülkeden heyetlerin 28-30 Haziran’da silah kontrolü alanında görüşmeler gerçekleştireceğini bildirmişti.