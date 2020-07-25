Moskova’da toplu kavgalara karışan 30 kişi gözaltında

Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova İdaresi sitesinde yer alan açıklamaya göre başkentte meydana gelen toplu kavgalar ve vitrinlere zarar verme olaylarının ardından 30’dan fazla kişin gözaltına alındı.

Daha önce Moskova’nın kuzeybatısında bir kavgada bir kişinin yaralandığı ve bir mağaza vitrininin zarar gördüğü, diğer bir kavga sırasında ise kimliği belirsiz kişilerin bir kafe ve araç yıkama binalarının camlarını kırdığı, bir kişinin kırık cam parçalarından yaralandığı bildirilmişti.

Sputnik’e konuşan emniyet güçlerinden bir kaynak, kavgaların Azerbaycan ve Ermenistan kökenli vatandaşlar arasında meydana geldiğini belirtmişti, ancak polis bu bilgiye ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Başkent polisinin sitesinde yer alan açıklamada, “Olayların açıklığa kavuşturulması için toplamda 30’dan fazla kişi bölge emniyet birimlerine götürüldü” ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan kişiler hakkında ‘küçük suçlar’ maddelerinden cezalandırılacağı belirtilen açıklamada, ayrıca ‘serserilik’ ve ‘gasp’ maddelerinden şüpheli olanlar hakkında ceza davalarının açıldığı kaydedildi:

“Tüm suçlular yasalar çerçevesinde sorumlu tutulacak. Ayrıca Rusya Federasyonu'nun göç mevzuatına uygun olarak bu kişilerin ülkeye girişlerine 5 yıl süreyle geçici kısıtlama getirilmesine ilişkin tedbirler alınacak.”