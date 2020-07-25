Ukrayna'dan gelen Kırım’ı ‘Rusya için sorun’ haline getirme çağrısına Moskova’dan yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin’in Kırım’ı ‘Rusya için iç ve dış sorun haline getirme’ çağrısına, “Kiev Ukrayna’yı dünya sorununa dönüştürmeyi başardı” yanıtını verdi.

Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin’in Kırım’ı ‘Rusya için iç ve dış sorun haline getirme’ çağrısını Rus RBK televizyonuna yorumlayan Mariya Zaharova, “Kiev Ukrayna’yı dünya sorununa dönüştürmeyi başardı” ifadelerini kullandı.

Daha önce Ukraynalı eski diplomatın bu sözlerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırım yetkilisi Aleksandr Molohov da tepki vermişti. Molohov, Sputnik’e demecinde Kilmkin’i, sadece Kırım’a zorluk çıkarma yeteneği olan ‘üçüncü sınıf politikacı’ diye nitelemişti.

Diğer yandan Rus Senatör Vladimir Cabarov, Klimkin’in sözlerinin Rusya’nın toprak bütünlüğüne ilişkin anayasal düzenlemeye aykırı oldukları için Ukraynalı politikacıya dava açılabileceğini ifade etmişti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Kırım milletvekili Ruslan Balbek ise Kiev’in Kırım’a zaten sorun yarattığını, Rusya’nın ise bu sorunu çözdüğünü vurgulamıştı.