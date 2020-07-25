Moskova’daki restoranda yaşanan kavga böyle görüntülendi

Rus REN-TV kanalının yayınladığı videoda Moskova’daki Armyanskiy Dom (Ermeni Evi) adlı restoranda meydana gelen kavga ayrıntılı bir şekilde görülüyor.

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Daha önce Rusya Azerileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Elnur Huseynov, Moskova’nın güneybatısındaki Armyanskiy Dom adlı restoranın yakınında Azerbaycan ve Ermenistan kökenli vatandaşlar arasında kavga çıktığı bilgisini vermişti.

Çıkan kavga ile ilgili bilgiyi Rusya Ermenileri Birliği Eşbaşkanı David Tonoyan da teyit etmişti.

Tonoyan ayrıca Moskova’da geçen gece de Azerbaycan ve Ermenistan kökenli vatandaşlar arasında kavgalar çıktığını, bunların planlanmış eylemler olduğunu ileri sürmüştü.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim 12 Temmuz'da sınırdaki Tovuz bölgesinde çıkan çatışma ile tırmanmıştı. Azerbaycan tarafından 12 can kaybı ile ilgili bilgi verilirken Ermenistan ise 5 askerin öldüğünü, 11 askerin de yaralandığını bildirmişti.