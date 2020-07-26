Roscosmos Proton'un fırlatılacağı tarihi açıkladı

Roscosmos’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Baykonur uzay üssünde Proton-M taşıyıcı roketiyle birlikte Briz-M yardımcı roketi ve Rus telekominikasyon uyduları Express-80 ve Express-103’ün fırlatma alanına taşınması hazırlıkları tamamlandı. Fırlatma işleminin 30 Temmuz 2020 tarihinde Moskova saatiyle 00:27’de 200 No’lu sahadan gerçekleştirilmesi planlanıyor.”

Express-80 ve Express-103’ün yörüngeye gönderilmeleri daha erken bir tarih için planlanmıştı, ancak kozmodromda tespit edilen düşük kaliteli bileşenlerin değiştirilmesi için Moskova’ya geri getirilmişti.

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, bileşenlerdeki defonun Çelyabinsk bölgesindeki Ust Katavsiy tesislerinde farklı parçaların imalatı sırasında oluştuğunun tespit edildiğini ve bu nedenle Express’lerin fırlatılması işleminin temmuz ayına ertelendiğini belirtmişti.