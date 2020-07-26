Rusya’da 5 bin 765 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son bir gün içinde 5 bin 765 yeni koronavirüs vakası görüldü. Son bir gün içindeki koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı ise 77 olarak açıklandı.

Rusya’nın sağlık yetkilileri ülkelerinde son bir günde 5 bin 765 yeni koronavirüs vakasını kayıtlara geçirdiklerini açıkladı. Ülkede şimdiye dek koronavirüsle enfekte oldukları belirlenen kişilerin toplam sayısı 812 bin 485’e yükseldi.

Rusya’da neredeyse bir haftadır bir günde görülen vaka sayısını 6 bine çıkmamış durumda.

Ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybında da düne göre ciddi bir düşüş gözlendi. Son bir günde virüs nedeniyle 77 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Dünkü can kaybı ise 146 olarak rapor edilmişti.

Rusya’da şimdiye dek görülen toplam can kaybı sayısı ise 13 bin 269.