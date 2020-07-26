'Rusya’dan turistlerin Türkiye’ye gidebilecek olması Kırım’ın tatil sezonunu etkilemeyecek'

Kırım parlamentosunun turizmden sorumlu komitesinin başkanı Aleksey Çernyak, Rusya ile Türkiye arasında koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan uçuşların yeniden başlayacak olmasının, Kırım’a turistlerin gidişi üstünde bir etkisi olmayacağını söyledi.

Kırım’ın turizm komitesinin başındaki Çernyak, Rusların artık tatil için Türkiye’ye gidebilecek olmasının Kırım’daki turizm sezonuna bir etkisinin olup olmayacağı soruları karşısında, “Bunun Kırım’daki turizm sezonuna hiçbir etkisinin olmasını beklemiyoruz. Zira turistler, Kırım’daki otellere eylül sonuna kadar rezervasyon yaptırmış durumdalar” dedi.

‘Bu sene tatil seçiminde sağlık güvenliği belirleyici olacak’

Çernyak ayrıca, Kırım’ın Rus turistler için daha güvenli bir yer olduğunu ve bu sene de tatil yeri seçimi konusunda belirleyici olanın güvenlik olacağını belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 1 Ağustos itibarıyla karşılıklı uçuşları yeniden başlatacakları ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu açıklamıştı.

Daha sonra 1 Ağustos’ta İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos’ta ise Antalya ve Bodrum’a uçuşların başlatılacağı kaydedilmişti.

Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mart sonunda sınırlarını giriş ve çıkışlara tamamen kapatmıştı.