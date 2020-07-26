Kremlin: Putin ile Zelenskiy, Donbass’taki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyuran Kremlin, iki liderin Ukrayna'nın doğusındaki Donetsk ve Lugansk'ı kapsayan Donbass’taki durumu ayrıntılı şekilde ele aldığını belirtti.

Kremlin basın dairesi, Rusya ve Ukrayna Devlet Başkanları Vladimir Putin ile Vladimir Zelenskiy’in bugün bir telefon görüşmesi yaptığını, görüşmenin Kiev’in girişimiyle gerçekleştiğini açıkladı.

İki liderin Donbass’taki çözümü tartıştıklarını kaydeden açıklama, Temas Grubu’nun ateşkesle ilgili ek önlemler konusunda vardığı mutabakatın memnuniyetle karşılandığını aktardı.

Putin: Sözde kalmasın

"Ukrayna’daki iç krizin çözümünün çeşitli yönleri ayrıntılı şekilde tartışıldı. Minsk Temas Grubu çerçevesinde müzakere çabalarının verimliliğinin artırılması gerektiği belirtildi" diyen açıklamaya göre, Zelenskiy’in Minsk Anlaşmalarının alternatifi olmadığı beyanı üzerine Putin Kiev yönetiminin bunu pratikte de desteklenmesi gerektiğini söyledi

Kiev: Putin ile Zelenskiy Donbass’ın mayınlardan arındırılmasını ele aldı

Ukrayna Devlet Başkanı basın ofisinden yapılan açıklamadaysa iki liderin Donbass’taki alanların mayınlardan arındırılması ve sınır hattında yeni kontrol noktalarının açılması konularını ele aldıkları ifade edildi.

Kiev'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İki ülke lideri, mayın temizleme, kuvvet ve teçhizatları geri çekme ve temas hattında yeni kontrol noktaları açma, , Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Gözlem Misyonu’nun faaliyetleri, ayrıca Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin tutuklulara ulaşmasının sağlanması gibi konulardaki işbirliğin detaylarını ele aldı. Vladimir Zelenskiy, Donbass'ta güvenlik konusunu gündeme getirdi. Liderler Donbass'ta 27 Temmuz 2020'de 00: 01'de başlayan tam ve kapsamlı ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı bu anlaşmayı destekledi. Liderler, Donbas'ta ateşkesi desteklemek için acilen ek önlemlerin uygulanması gereği konusunda anlaştı."