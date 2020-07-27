ABD’nin kara listeye aldığı Kadirov'dan yanıt: Nobel Ödülü bekliyordum, hiç adil değil

Rus devlet televizyonu Rossiya-1’e konuşan Çeçen lider Kadirov, ABD yönetiminin Çeçenistan’da insan haklarının ihlal edildiği yönündeki suçlamalarına ‘Nobel Barış Ödülü’ şakası ile yanıt verdi.

Kendisinin ve aile bireylerinin 'insan hakları ihlallerine karışan' kişilerin yer aldığı kara listeye dahil edilmesi kararının akrabalarını sadece güldürdüğüne dikkat çeken Kadirov, iğneleyici bir üslupla, “Ben nerede insan haklarını ihlal etmişim? Aksine biz, insan haklarını savunarak mücadele ediyoruz, ölüyoruz. Savaşı durdurduk, uluslararası terörizmi yok ettik. Uluslararası terörizmi yendiğim için bana Nobel Ödülü takdim edileceğini düşünmüştüm, oysa onlar tam tersine, bana yaptırım uyguladı. Hiç adil değil” diye konuştu.

Washington’un bu kararının bölge halkını pekiştirdiğini vurgulayan Kadirov, ayrıca ABD'ye Libya, Suriye ve Afganistan'da insanların ölmesine neden olduğu için sitem etti.

Geçen hafta başı ABD Dışişleri Bakanlığı, Kadirov'u eşi Medni Kadirova, kızları Ayşat ve Karina Kadirova ile birlikte 'insan hakları ihlallerine karışan' kişilerin yer aldığı kara listeye dahil ettiğini duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kararı ‘düşmanca’ olarak nitelemişti. Çeçen lider ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ailesine yönelik benzer önlemleri uygulamaya koydu.