Habarovsk’ta tutuklu eski vali Furgal’a destek amacıyla iki izinsiz gösteri yapıldı

Rusya’nın Uzak Doğu bölgesindeki Habarovsk kentinde, 2000’li yıllarda ‘organize suç örgütüne üye olma ve cinayetler organize etme’ iddiasıyla tutuklanan ve görevinden azledilen eski vali Sergey Furgal'a destek amacıyla yapılan gösteri dizinine bugün iki gösteri daha eklendi.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre Habarovsk’ta bugün tutuklu eski vali Sergey Furgal’a destek amacıyla biri gün içinde, diğeri ise akşam saatlerinde olmak üzere yaklaşık 100’er kişinin katıldığı iki ayrı gösteri düzenlendi.

Habarovsk’taki kolluk kuvvetlerinden Sputnik’e bilgi aktaran bir yetkili, gösterilerden birinin gündüz diğerinin ise akşam saatlerinde yapıldığını, katılımcıların önce kentin ana caddelerinde yürüdüklerini, ardından bölge hükümet binasının bulunduğu Lenin Meydanı’nda gösteriye devam ettiklerini anlattı.

Yetkili, “Her iki gösteriye yaklaşık 100’er kişi katıldı, aynı gruptan yaklaşık 70 kişi akşam gösterisine katıldı” diye konuştu.

Moskova’da dün yapılan izinsiz gösteride 15 kişi gözaltına alınmıştı

Diğer yandan başkent Moskova’da dün yapılan izinsiz gösterinin katılımcılarından 15 kişinin kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre gösteri, eski Habarovsk Valisi Sergey Furgal’a ve ‘Yeni Sosyalizm İçin’ hareketinin kurucusu Nikolay Platoşkin’e destek amacıyla düzenlendi.

Göstericiler önce Tverskaya Meydanı’nda toplandı, ardından Furgal ve Platoşkin’e destek amacıyla beyanat vermek üzere Rusya Başsavcılığı binasına yürüdü. Yürüyüş sırasında polis bazı göstericileri gözaltına aldı.

Polis teşkilatından, Moskova yönetiminin izni olmadan yapılan gösterilerde tam olarak kaç kişinin gözaltına alındığı konusunda bilgi paylaşılmadı.

Ne olmuştu?

Eski Habarovsk Valisi Sergey Furgal, 2000’li yıllarda ‘organize suç örgütüne üye olma ve cinayetler organize etme’ iddiasıyla 9 Temmuz’da gözaltına alınmış ve hemen Moskova’ya sevk edilmişti, orada ise çıkarıldığı mahkeme tarafından 2 ay süre ile tutuklanmıştı. Furgal tüm suçlamaları reddediyor.

Geçen pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güven kaybı nedeniyle Furgal’ı görevinden almıştı. Furgal'ın yerine vekaleten Liberal Demokrat Partisi'nden Duma milletvekili Mihail Degtyarev atanmıştı.

Furgal’a destek amacıyla yapılan gösterilere en yüksek katılım cumartesi günleri kaydediliyor. 11 Temmuz’da yapılan gösteriye 12 bin, 18 Temmuz’dakine yaklaşık 10 bin, dünkü gösteriye ise farklı değerlendirmelere göre 6.5 ila 8 bin kişi katılmıştı. Hafta içi düzenlenen eylemlerdeki katılımcı sayısı ise 100 ila 300 arasında değişiyor.